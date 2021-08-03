Российские компании впервые стали целью хакеров, которых связывают с китайскими спецслужбами

В стране зафиксированы следы атак группировки АРТ31. Как рассказали газете РБК в компании Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности, в первом полугодии группировка также организовала около десяти вредоносных рассылкой в Монголии, США, Канаде и Белоруссии.

Число атакованных компаний и их названия не раскрываются из-за конфиденциальности.

Деятельность хакеров из АРТ31 известна около 10-ти лет. как правило они атакуют государственный сектор, шпионя за потенциальными жертвами и собирая секретную информацию.