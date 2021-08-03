Глава «Белорусского дома в Украине» найден повешенным в парке

Тело Виталия Шишова киевская полиция нашла недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи были при нем.

Пока заведено уголовное дело об умышленном убийстве. Полиция будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Соратники Шишова накануне сообщили о его пропаже. Было известно, что он вышел на утреннюю пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Раньше Шишов жаловался на слежку.

«Белорусский дом в Украине» — общественная организация, которая помогает гражданам Белоруссии, бежавшим из страны.