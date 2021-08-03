Талибы штурмуют афганский город Герат

Как сообщает правительственная армия, в отдельных районах идут ожесточенные бои. Для захвата центра одноименной провинции боевики подтянули силы из трех соседних регионов.

С тех пор, как западные силы покинули страну, террористическое движение «Талибан»* активизировало наступление.

В ходе интенсивных боев они пытаются взять под контроль крупные города. Один их них, Лашкаргах, по некоторым данным, уже вскоре могут покинуть правительственные войска.