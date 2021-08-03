Россельхознадзор разрешил ряду азербайджанских предприятий поставлять на российский рынок помидоры и яблоки

Ограничения были введены в декабре прошлого года, после того, как в продукции обнаружили опасных насекомых — южноамериканскую томатную моль и восточную плождожорку.

По мере того, как проблема устранялась, азербайджанским компаниям возвращали право торговать на российском рынке. Со вторника его снова получат 34 предприятия и 1 кооператив. Таким образом количество фирм увеличится до 187.

Решение принято после ряда инспекций и под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджанской республики. До введения запрета томаты из этой страны занимали до 30 процентов российского рынка. Это лидер ненефтяного экспорта Азербайджана.

В 2020 году местные предприятия выручили более 170 миллионов долларов от продажи помидоров.

Сейчас цена на азербайджанские помидоры в российских торговых сетях колеблется от 180 до 310 рублей.