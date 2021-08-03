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09:04, 03 августа 2021

Организаторы закрыли конкурс журналистских грантов имени онколога Андрея Павленко

В рамках него планировалось каждый месяц финансировать проекты, посвященные борьбе с онкологией.

Количество интересных и перспективных заявок на грант имени Павленко, по словам его организаторов, оказалось не таким большим, как это предполагалось при создании проекта.

В результате, как утверждается на странице гранта, специальному жюри все труднее было отбирать медиапроекты, достойные финансирования. Теперь же все деньги, которые специально собирались на платформе Patreon, будут перечислены семье Андрея Павленко.

Врач считался одним из самых успешных оперирующих онкологов России, однако 3,5 года назад у него был диагностирован рак желудка. Он запустил проект «Жизнь человека», в рамках которого рассказывал о системе онкологической помощи и о своей борьбе с недугом.

В январе 2020 года Павленко не стало. Тогда же было объявлено об учреждении гранта для журналистов, которые рассказывают о борьбе с онкологией. Половина от собранной суммы, как сообщалось, поступала семье Павленко, а другая половина уходила на гранты.

По данным проекта «Жизнь человека», с апреля по ноябрь прошлого года было выдано 29 грантов имени Павленко на общую сумму 4,5 млн рублей.


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