США обвинили Белоруссию в нарушении прав легкоатлетки Кристины Тимановской

Александр Лукашенко пытается заставить спортсменку уехать домой, чтобы лишь ее права на свободу слова, написал на своей странице в социальной сети «Твиттер» госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом происходящее он назвал еще одним актом репрессий. По словам Блинкена, такие действия нарушают олимпийский дух и являются оскорблением основных прав.

Накануне Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Власти страны намерены предоставить ей политическое убежище и сделать все необходимое, чтобы она могла продолжить свою карьеру. Эти действия поддержала и посол США в Минске Джули Фишер.

По ее словам, благодаря оперативным действиям властей Японии и Польши Тимановская смогла уклониться от попыток режима Лукашенко дискредитировать и унизить ее личное мнение.

Между тем, Международный олимпийский комитет сообщил, что сегодня после того, как поступит отчет о ситуации от белорусского олимпийского комитета, они приступят к собственному расследованию инцидента. В МОК не исключили, что итогам могут ввести санкции против Минска

Ранее Кристина Тимановская раскритиковала действия своего начальства, после чего ее попытались принудительно вывезти в Минск.