Москва призывает Вашингтон возобновить диалог по визовым вопросам

Посол России в США Анатолий Антонов сказал, что Москва неоднократно предлагала вернуться к ситуации до декабря 2016-го года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом. Об этом сообщается в аккаунте посольства в Facebook.

Соединенные Штаты сообщали, что с августа не смогут оказывать консульские услуги в России из-за нехватки персонала. Причиной называют запрет на наем граждан России и третьих стран.

Москва ввела ограничения в ответ на высылку сотрудников своих диппредставительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.