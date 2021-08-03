Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал ОИ

Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал путевку в финал олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 91 кг.

В полуфинальном поединке он нанес поражение представителю Новой Зеландии Дэвиду Ньике.

Таким образом, российский боксер, соперник которого по финалу определится позднее, гарантировал себе как минимум серебряную медаль Токио-2020.