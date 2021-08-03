В Мурманске ночью задержали главу предвыборного штаба соратницы политика Алексея Навального Виолетты Грудининой

Сейчас Наталью Заморскую уже отпустили. Заморская прилетела из Москвы в Мурманск, но выйти из аэропорта не успела, рассказала Грудина. По ее словам, полиция сразу же задержала главу предвыборного штаба и заявила, что поступило анонимное сообщение, поэтому ее подозревают в перевозке наркотиков. Спустя некоторое время силовики досмотрели вещи Заморской, после чего отпустили ее.

Между тем, сама Грудина только накануне вышла из больницы.

Полмесяца назад ее обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и принудительно госпитализировали. В Роспотребнадзоре утверждают, что политик отказалась соблюдать карантин, несмотря на коронавирус. Позднее Грудина объявила голодовку из-за того, что больница не стала передавать ее документы для выдвижения в Территориальную избирательную комиссию. Накануне, выйдя из больницы, политик потеряла сознание. В тот ж день ее доставили в суд, где следователь просил запретить соратнице Навального выходить из дома, однако судья это ходатайство отклонил.

Между тем, сегодня по так называемому «санитарному делу» преображенский суд Москвы должен вынести приговор еще одной соратнице Навального Любови Соболь. Ранее прокурор запросил для нее ограничение свободы сроком на 2 года.