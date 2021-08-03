РФ выдала за последние дни сотрудникам посольства США 22 визы — посол Антонов

Российская сторона выдала за последнее время 22 визы сотрудникам посольства США для работы в Москве, в то время как Вашингтон продлил

документы лишь одному советнику-посланнику РФ, что противоречит ранее достигнутой договоренности. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.