Российская сторона выдала за последнее время 22 визы сотрудникам посольства США для работы в Москве, в то время как Вашингтон продлил
документы лишь одному советнику-посланнику РФ, что противоречит ранее достигнутой договоренности. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
РФ выдала за последние дни сотрудникам посольства США 22 визы — посол Антонов
Российская сторона выдала за последнее время 22 визы сотрудникам посольства США для работы в Москве, в то время как Вашингтон продлил