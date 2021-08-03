Жительнице Тулы Марии Кушнаренко залили полный бак неизвестной жидкости в популярной сети АЗС, что привело к поломке автомобиля. В интервью Первому Тульскому каналу Кушнаренко сказала, что возмещать ущерб полностью представители АЗС не торопятся.

Первое заседание в центральном районном суде Тулы назначено на 3-е августа. С учетом всех понесенных расходов, морального вреда и неустойки, гражданский иск был подан на сумму более миллиона рублей. Параллельно Мария направила жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и Росстандарт.

