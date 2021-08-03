Несколько стран Евросоюза предложили помощь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской с получением визы

Спортсменка ранее сказала, что попросит убежища в Европе из-за попытки насильно вывезти ее из Токио, где проходят Олимпийские игры.

Готовность принять Тимановскую у себя уже выразили Польша, Словения и Чехия. Возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке в ближайшие дни или недели рассматривает и Франция: такие шаги, как выразился представитель МИД Пятой Республики, станут «честью для Европы». Общая позиция, как передает агентство ТАСС, также выработалась на уровне ЕС: во внешнеполитической службе организации, в частности, поддержали действия Польши. Ранее власти страны сообщили, что предоставили Тимановской гуманитарную визу. В ближайшие дни она должна прилететь в Варшаву, при этом конкретные детали перелета держатся в секрете.

В воскресенье Тимановская сообщила, что ее насильно пытаются вывезти в Белоруссию. Незадолго до этого легкоатлетка, которая должна была принять участие в забеге на 200 метров, раскритиковала действия белорусских спортивных функционеров. Она утверждает, что ее заявили на эстафету 4х400 метров – дистанции, на которой спортсменка не специализируется — без какого-либо обсуждения с тренерским штабом. После этого Национальный Олимпийский комитет Белоруссии объявил о снятии Тимановской с Игр – якобы из-за негативного «эмоционально-психологического состояния» легкоатлетки.

Между тем Спортивный арбитражный суд отклонил запрос Тимановской на отмену решения белорусских функционеров о снятии ее с Олимпиады.

При этом глава белорусского Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в эфире «Эха» сказала, что это решение техническое, связанное с тем, что вопрос просто-напросто утратил свою актуальность — забеги, в которых должна была участвовать спортсменка, уже прошли.

Тимановская вылетит прямым рейсом из Токио в Варшаву 4-го августа. Ее муж уже тоже покинул Белоруссию.