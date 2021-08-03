По факту гибели рабочих химкомбината в Ростовской области возбуждено уголовное дело

Его завели по статье «Нарушение требований промышленной безопасности на опасных объектах». Максимальное наказание по ней – 7 лет лишения свободы.

Пожар на комбинате «Каменский» произошел 29-го июля. Прежде чем его потушили, успели пострадать семь человек, причем их госпитализировали с химическими ожогами ста процентов тела – это травмы, несовместимые с жизнью. Все семеро вскоре скончались в реанимации.