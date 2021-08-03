В Евросоюзе считают историю легкоатлетки Тимановской очередным примером репрессий со стороны режима Лукашенко

В Евросоюзе считают историю белорусской легкоатлетки Тимановской очередным примером репрессий со стороны режима Александра Лукашенко. Такую позицию ЕС выразила ее официальный представитель Набиля Массрали.

Кристина Тимановская жестко раскритиковала белорусских спортивных функционеров, которые пытались заставить ее бежать за других дистанцию, к которой она не готовилась. После этого Национальный олимпийский комитет объявил, что у спортсменки нервный срыв, и попытался насильно вывезти ее досрочно в Минск, но Тимановская призвала на помощь японскую полицию и МОК, а затем попросила политического убежища в Польше.