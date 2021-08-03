Число медалей, завоеванных российскими спортсменами на Олимпиаде в Токио, за минувшие сутки выросло до полусотни

В активе россиян 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград. В неформальном общекомандном зачете мы по-прежнему находимся на 5-й строчке, уступая Китаю (29 медалей высшей пробы), США (22), Японии (17) и Австралии (14).
2021-08-03T06:37:15+03:00
2021-08-03T06:37:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:37, 03 августа 2021
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