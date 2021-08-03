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06:35, 03 августа 2021

Умершая после прививки от ковида семья Колесниковых уже болела им на момент вакцинации

Умершая после прививки от ковида семья Колесниковых уже болела им на момент вакцинации, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах. По его данным, симптомы у них проявились на 10-12-й день после укола, что скорее всего означает, что первый компонент вакцины они получили уже в инкубационном периоде. Кроме того, у пациентов были диабет и другие тяжелые заболевания. Таким образом, их смерть связана скорее всего с самим ковидом на фоне хронических заболеваний, а не с последствиями вакцинации.

Издание Readovka ранее написало, что Колесниковы в конце июня приехали из Краснодарского края в Москву, чтобы привиться препаратом «ЭпиВакКорона»; вскоре после этого их госпитализировали. У шестиклассницы Арины Колесниковой с разницей в несколько дней умерли мама, папа, бабушка и дедушка.


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