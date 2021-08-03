Площадь лесных пожаров в России превысила 1 млн гектаров – это подсчеты Авиалесоохраны. Сильнее всего по-прежнему горит Якутия, значительные площади огонь захватил также в Иркутской областе, на Чукотке и в Карелии, а также в Иркутской области, Хабаровском, Приморском и Красноярском краях. В тушении задействованы тысячи человек и сотни единиц техники. В 9 регионах введен режим ЧС.

Меж тем в центре погоды «Фобос» уже прогнозируют сегодня днем из-за прохождения атмосферных фронтов и еще крайне редкое для России торнадо – в регионах Среднего Поволжья.