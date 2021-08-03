Аномальная жара ожидается сегодня в южных регионах России

Наиболее высокие температуры будут зафиксированы в Южном федеральном округе, сообщает Гидрометцентр. Так, в Ростовской и Астраханской областях температура превысит отметку в 40 градусов. В Краснодаре столбики термометров остановятся на этой отметке и выше подниматься не станут.

Не менее жарко, по прогнозам синоптиков, будет и в Черноземье. Там воздух прогреется до 38 градусов. Относительно прохладно будет в Тамбове, где метеорологи прогнозируют чуть выше 30-ти.

Жара в этих регионах продлится минимум до конца рабочей недели, а уже ближе к выходным переместится в район нижней Волги и юга Урала.

В Москве, между тем, не так жарко. Температура воздуха сегодня составит около 24 градусов, ожидается переменная облачность.

