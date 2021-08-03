Верховный суд рассмотрит обращение партии КПРФ, которая требует вернуть в свой федеральный список Павла Грудинина

Верховный суд сегодня рассмотрит обращение партии КПРФ, в котором та требует вернуть в свой федеральный список на выборы в Госдуму главу ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что комиссия считает невозможным выдвижение Грудинина, с учетом запроса от прокуратуры и письма бывшей жены политика, в котором та утверждает, что он на самом деле не избавился от оффшорной компании в Белизе, через которую контролирует российские активы.

Памфилова еще тогда отмечала, что с пониманием отнесется к возможному решению КПРФ подать в суд на действия ЦИК.



Сам политик ранее сказал в эфире «Эха», что сомневается в подлинности документов, из-за которых его исключили из списка: «Дело в том, что так называемые финансовые инструменты или фирмы в Белизе были переданы другому лицу еще в апреле 2017 года. И у ЦИК есть все документы. Если бы этого не было сделано, меня бы просто не допустили до президентской кампании. Поэтому Центральная избирательная комиссия точно знает, что никаких незакрытых счетов, никаких фирм у меня не было еще тогда. Естественно, странно было бы утверждать, что с момента 17-го года я что-то открыл опять по новой. Поэтому, скорее всего, это ошибка».

Грудинин подчеркнул, что вся информация по поводу его бывших активов есть у ФНС России.

