В Москве сегодня, как ожидается, вынесут первый приговор по так называемому «санитарному делу»

Преображенский суд столицы огласит приговор политику Любови Соболь. Это должны были сделать еще накануне, журналистов на заседание не пустили без объяснения причин. Прокуратура запросила наказание в виде двух лет ограничения свободы – это два года не выходить из дома с 22 часов до 6 утра, не посещать митинги и не выезжать за пределы своего муниципального образования. Соболь настаивает на своей невиновности, как и все остальные фигуранты.

Изначально их было 10, в том числе брат Алексея Навального Олег Навальный, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, ее подруга, муниципальный депутат Люся Штейн и другие. По версии следствия, организаторы и участники зимних протестов в поддержку Навального создали угрозу распространения коронавируса.

Между тем, в марте президент Владимир Путин выступил на стадионе в «Лужниках» перед заполненными трибунами. А недавно в Петербурге, в разгар третьей волны пандемии, власти собрали на праздник «Алые паруса» многотысячную толпу выпускников.

Сама Соболь накануне в интервью «Эху Москвы» выразила уверенность, что решение по ее делу уже принято.

В этом с ней солидарна правозащитник и кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока» Марина Литвинович. Она в этой связи напомнила, что считает важным поддерживать всех, кого сейчас преследуют по политическим мотивам.

В июле СК прекратил преследование по этому делу одного из фигурантов – муниципального депутата Константина Янкаускаса.