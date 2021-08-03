Миллиардер Билл Гейтс официально завершил развод с женой Мелиндой

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на материалы суда. Детали соглашения о разделе имущества при этом не раскрываются – известно лишь, что ни одна из сторон не намерена менять фамилию.

Газета New York Times писала, что Гейтс ухаживал за несколькими подчиненными, по другой версии, развод мог быть связан с отношениями Гейтса с ныне покойным бизнесменом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией.

Гейтсы поженились в 1994-м. На момент начала развода Forbes оценивал состояние Билла в 130 с лишним миллиардов долларов. Супруги также основали один из крупнейших в мире благотворительных фондов.