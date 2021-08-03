ЕС: история белорусской легкоатлетки Тимановской – очередной пример репрессий со стороны режима Лукашенко

Такую позицию ЕС выразила ее официальный представитель Набиля Массрали.

Кристина Тимановская жестко раскритиковала белорусских спортивных функционеров, которые пытались заставить ее бежать за других дистанцию, к которой она не готовилась. После этого Национальный олимпийский комитет объявил, что у спортсменки нервный срыв, и попытался насильно вывезти ее досрочно в Минск, но Тимановская призвала на помощь японскую полицию и МОК, а затем попросила политического убежища в Польше.