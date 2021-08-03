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05:03, 03 августа 2021

В Карачаево-Черкесии сделали обязательной вакцинацию от ковида

Эта мера вводится в отношении чиновников, студентов и работников сферы обслуживания. В соответствии с постановлением местного отделения Роспотребнадзора, первый укол необходимо сделать до 16 августа, второй – до 7 сентября.
Регион стал 43-м в России, где власти пошли на такую меру. Первыми на нее пошли в московской мэрии – 16-го июня.


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