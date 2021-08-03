США попросили более 20 российских дипломатов покинуть страну в течение месяца

Речь идет о тех сотрудниках дипмисии, которые прожили в Америке 3 года и больше. Российская сторона раскритиковала новое ограничение, отметив, что, по ее данным, оно вводится исключительно в отношении нее. В Госдепе утверждают, что теперь просят любые дипмиссии заменять своих сотрудников, но с ограничением по пребыванию в США 5 лет, а не 3 года. Кроме того, представитель Госдепартамента Нед Прайс объявил, что просить о продлении виз могут все российский дипломаты, в индивидуальном порядке могут быть сделаны исключения.

Также в Москве жалуются, что из-за резко ужесточившихся правил выдачи виз, скорее всего, не смогут прислать замену уезжающим дипломатам.