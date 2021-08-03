В Судане за последнюю неделю обнаружили более 40 человеческих тел в реке, которая берет свое начало в Эфиопии

Местные власти утверждают, что трупы, скорее всего, принадлежат жителям эфиопского штата Тыграй, в котором недавно начался вооруженный конфликт местных жителей с ополченцами из штата Амхара. У некоторых погибших были огнестрельные ранения, другие плыли со связанными руками. Некоторые тела не удалось извлечь из-за крайне быстрого течения реки.

Власти Эфиопии называют эти сообщения пропагандой тыграйцев.