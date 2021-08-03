В Москве блогер проехался на «бентли» с привязанной на крыше девушкой; ГИБДД начала проверку

Необычной ездой отметился блогер Сергей Косенко, в инстаграме у которого около 5 млн подписчиков. Он также управлял автомобилем одной рукой, пристегнув вторую наручниками к девушке на крыше. Сам он, снимая это на видео, назвал это «заданием», не уточнив, от кого именно. Что именно теперь может ему грозить, пока не ясно.

По данным телеграм-канала «112», участвовавший в заезде зеленый «бентли» блогеру не принадлежит, а его владелец не оплатил штрафов почти на 80 000 рублей.