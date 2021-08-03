Суд в Мурманске отказался назначать меру пресечения соратнице Навального, которая баллотируется в городской совет

Об этом сама Виолетта Грудина рассказала в своем телеграм-канале. По ее словам, следователь МВД просил запретить ей пользоваться интернетом и выходить из дома, иначе как на прогулки по паре часов в день.

На Грудину завели дело о нарушении санитарно-эпидемиологических мер предосторожности – а перед этим около 2 недель продержали в больнице, принудительно госпитализировав (хотя к этому моменту Грудина уже получила первый отрицательный результат теста на ковид). Из-за отказа руководства больницы передавать ее документы для регистрации на выборах неделю назад Грудина объявила голодовку. Сегодня стало известно о задержании в аэропорту Мурманска главы ее штаба Натальи Заморской – ее заподозрили в перевозке наркотиков.