Белорусская бегунья Кристина Тимановская 4-го августа улетит из Токио прямым рейсом в Варшаву

После критики спортсменкой белорусских спортивных чиновников и попытки властей насильно вернуть ее на родину Тимановскую взяли под охрану и выдали гуманитарную визу в посольстве Польши в Токио. Причем практически одновременно с Варшавой убежище атлетке предложили также Прага и Париж, а в итоге решение польских властей официально поприветствовали на уровне Евросоюза.

Тимановская была недовольна тем, что из-за своих ошибок функционеры пытались заставить ее бежать кроме своей дистанции еще и эстафету за других – в итоге Национальный олимпийский комитет снял Тимановскую с обеих забегов. Накануне стало известно, что спортивный арбитражный суд отклонил жалобу спортсменки на это решение белорусских властей.