В Грозном прервали футбольный матч из-за змеи на поле

В начале первого тайма пресмыкающееся в своей штрафной зоне заметил вратарь клуба «Ахмат» Гиорги Шелия. Игру прервали на несколько минут, после чего рептилию вынесли на вилах. Была ли она ядовитой, не уточняется.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей – клуба «Сочи».