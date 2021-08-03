Российский шахматист Сергей Карякин вышел в финал Кубка мира в Сочи

Он обыграл своего соотечественника Владимира Федосеева белыми. Теперь ему предстоит встретиться с победителем второго полуфинала, в котором сразятся поляк Ян-Кшиштоф Дуда и норвежец Магнус Карлсен.

Кубок завершится 6-го августа, призовой фонд составляет почти 2 млн долларов, кроме того, оба финалиста получат путевки на турнир претендентов на шахматную корону ФИДЕ, которую с 2013-го удерживает Карлсен.