На Олимпиаде в Токио судьи по прыжкам в высоту вручили сразу два золота

На Олимпиаде в Токио судьи по прыжкам в высоту у мужчин приняли необычное решение – вместо золотой, серебряной и бронзовой медали они вручили два золота и одну бронзу. Чемпионами объявили одновременно итальянца Джанмарко Тамбери и катарца Мутаза Эссу Баршима. При этом реакция Тамбери была крайне эмоциональной – на кадрах спортивных телеканалов видно, как он кричит, плачет от счастья, катается кубарем по беговым дорожкам и хватается за голову и сердце.

Третье место присудили белорусу Максиму Недосекову.