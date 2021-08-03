В Цюрихе около 200 экоактивистов устроили акцию протеста на входах в здания крупнейших в стране банков

Речь о банках UBS и Credit Suisse. Почти 90 человек доставлены в полицию. Причем задерживать их пришлось с привлечением спасателей, потому что протестующие подвесили себя на гамаках на деревянных конструкциях в несколько метров высотой. Они заблокировали проходы в офисы, протестуя против инвестиций швейцарских банков в ископаемые энергоносители, которые считаются причиной парникового эффекта и глобального изменения климата.