Власти Литвы определились с тем, как будут защищаться от наплыва нелегальных мигрантов через территорию Белоруссии

В Вильнюсе объявили, что обнесут 508 из 680 км своей границы (которая совпадает с внешними рубежами Евросоюза) забором из сварной сетки высотой 4 метра с концертиной поверх. Так называют особую, острую как лезвие бритвы колючую проволоку, которую используют военные. Считается, что преодолеть ее без спецсредств невозможно.

Строительство займет, по предварительным оценкам, от года до двух и обойдется более чем в 150 млн евро. От идеи каменной стены отказались из-за особенностей почвы в районе границы.

Потребность в стене возникла после того, как в отместку за европейские санкции Александр Лукашенко начал пропускать в Европу нелегалов из Азии и Африки.