Число погибших в крупном ДТП в Анталье выросло до 4

Это передает портал «Интерфакс-туризм». Пока не ясно, является ли четвертый погибший, как и первые три, россиянином. Еще пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

В районе Антальи вчера вылетел на встречку и перевернулся автобус, который вез 22 пассажиров рейса в Самару (среди них 9 детей). Для родственников погибших и пострадавших организована горячая линия, ситуацию держат на контроле Ростуризм и власти Самарской области. Туристы были застрахованы компанией «РЕСО-гарантия».