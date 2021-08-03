В Германии начали прививать от ковида детей старше 12 лет

Это передает агентство DPA. О договоренности, достигнутой властями 16 земель, объявил глава федерального Минздрава Йенс Шпан. Также он пообещал, что с сентября в стране запустят программу ревакцинации – первыми получить третью дозу вакцины пригласят лиц с хроническими заболеваниями, как главную группу риска.

В целом по ФРГ обе дозы вакцины получили уже 52% населения, одну – 61. Германия чуть отстает от среднеевропейских темпом прививочной кампании – вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что полностью вакцинированы в среднем по ЕС как раз 60% жителей.