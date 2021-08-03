В Томске коллегия присяжных оправдала первого подсудимого по новой статье для воров в законе

Оправдали местного жителя Николая Кузьмичева по делу о «занятии высшего положения в преступной иерархии» — он стал первым подозреваемым по новой уголовной статье. Газета «Коммерсант» пишет, что голоса в коллеги разделились пополам – по закону, в таких случаях подсудимого признают невиновным.

Кузьмичева задежали в начале лета позапрошлого года – всего через два месяца после добавления этой статьи в УК. Следствие считает, что Кузьмичева короновали как авторитета «Колю Томского», сам он вины не признал. Если бы вердикт присяжных был иным, мужчине грозило бы от 8 до 15 лет.