Число медалей у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио за минувшие сутки выросло до полусотни

В активе россиян 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград. В неформальном общекомандном зачете мы по-прежнему находимся на 5-й строчке, уступая Китаю (29 медалей высшей пробы), США (22), Японии (17) и Австралии (14).