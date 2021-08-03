В Болгарии из-за экстремальной жары ограничат скорость движения пассажирских поездов

А также скорректируют расписание. Это связано с опасениями, что составы могут деформировать перегретые рельсы. Пострадает сообщение, в частности, между Софией и Варной, Пловдивом и Димитровградом.

Температура воздуха в тени в этой стране вчера превысила 41 градус. В соседней Греции на фоне жары недавно начались мощные лесные пожары – не утихают они и по другую сторону Эгейского моря, в Турции.