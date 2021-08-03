Валерий Карпин покинул пост тренера футбольного клуба «Ростов»

Об этом сообщила пресс-служба команды. Там утверждают, что уже нашли ему замену – имя кандидата объявят в течение ближайших нескольких дней.

В июле Карпин сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной футбольной сборной – после неудачного выступления России на Чемпионате Европы. Новый контракт Карпина подписан пока только до конца года – продление будет зависеть от того, удастся ли сборной при новом тренере пробиться на Чемпионат мира в Катаре. Изначально предполагалось, что Карпин будет совмещать работу на старом и новом посту.