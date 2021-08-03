Умершая после прививки от ковида семья Колесниковых уже болела им на момент вакцинации

Это передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах. По его данным, симптомы у них проявились на 10-12-й день после укола, что скорее всего означает, что первый компонент вакцины они получили уже в инкубационном периоде. Кроме того, у пациентов были диабет и другие тяжелые заболевания. Таким образом, их смерть связана скорее всего с самим ковидом на фоне хронических заболеваний, а не с последствиями вакцинации.

Издание Readovka ранее написало, что Колесниковы в конце июня приехали из Краснодарского края в Москву, чтобы привиться препаратом «ЭпиВакКорона»; вскоре после этого их госпитализировали. У шестиклассницы Арины Колесниковой с разницей в несколько лет умерли мама, папа, бабушка и дедушка.