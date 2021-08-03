В мурманском аэропорту задержали главу избирательного штаба соратницы Навального Виолетты Грудиной

Об этом сама Наталья Заморская рассказала изданию «ОВД-инфо». Полицейские объявили, что получили анонимное сообщение о том, что Заморская якобы перевозит наркотики.

Грудина пытается баллотироваться в городской совет Мурманска – на этом фоне ее сначала принудительно госпитализировали якобы с коронавирусом, а потом завели дело о нарушении санитарных правил. Активистка больше недели держит голодовку.