Американский космический корабль Скайлайнер корпорации Боинг стартует с мыса Канаверал к МКС

Американский космический корабль Скайлайнер корпорации Боинг стартует с мыса Канаверал к Международной космической станции.

Старт уже несколько раз переносили. Первой причиной стала нештатная ситуация с новым российским модулем Наука. Его двигатели сработали после стыковки с МКС и станцию развернуло. Затем Скайлайнеру помешала погода и вторник назвали самой ранней резервной датой. Если полет пройдет удачно, следующий пуск корабля компании Боинг будет пилотируемым. Он способен нести семь человек экипажа в автономном полете до 60 часов, что позволяет ему конкурировать со Спейс Х Илона Маска в доставке астронавтов и грузов на станцию. Первая попытка запуска, предпринятая в 2019 году, оказалась неудачной. Случившийся сбой в системе расчета полетного времени не позволило Скайлайнеру пристыковаться к МКС и корабль был возвращен на Землю.

Согласно планам стыковка корабля Скайлайнер и Международной космической станции должна состоятся 4 августа.