Билл Гейтс и его жена Мелинда завершили бракоразводный процесс.

Соответствующий документ размещен в базе данных суда штата Вашингтон, куда ранее обратились бывшие супруги. Соглашения о разделе имущества в опубликованных судом документах нет. В них лишь говорится, что ни одна из сторон не намерена менять фамилию. Билл и Мелинда Гейтс состояли в браке 27 лет. О своем решении развестись пара

сообщила в начале мая. Этот развод должен был стать одним из самых дорогих в истории —

состояние супругов оценивается в 146 млрд долларов.