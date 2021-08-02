Представитель госдепа: Российские дипломаты, визы которых истекают, имеют право запросить об их продлении

Российские дипломаты, визы которых в настоящее время истекают, имеют право запросить об их продлении. Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс, пояснив, что такие вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке. В то же время, он напомнил, что в целом госдеп стремится, чтобы отныне иностранные дипломаты находились на американской территории не дольше пяти лет. Ранее российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что американские власти потребовали, чтобы 24 российских дипломата, у которых заканчиваются американские визы, до 3 сентября покинули страну. По словам посла, почти все российские дипломаты из этого списка уедут без замены, потому что Вашингтон ужесточил процедуру выдачи виз.
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