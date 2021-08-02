Пятнадцать человек получили травмы в результате урагана в Тверской области

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Ранее МЧС сообщило о почти 70 пострадавших домах и 90 поваленных ветром деревьях. 90 населенных пунктов с 1,5 тыс. домов остались без света. Региональный главк ведомства переведен в режим повышенной Готовности. В области развернут межведомственный штаб. Также открыта горячая линия по телефону: 8 4822-39-09-82.
Самое обсуждаемое
+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…
+ 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...