Пятнадцать человек получили травмы в результате урагана в Тверской области

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Ранее МЧС сообщило о почти 70 пострадавших домах и 90 поваленных ветром деревьях. 90 населенных пунктов с 1,5 тыс. домов остались без света. Региональный главк ведомства переведен в режим повышенной Готовности. В области развернут межведомственный штаб. Также открыта горячая линия по телефону: 8 4822-39-09-82.