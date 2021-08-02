Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристам в Турции на контроле

Как говорится в сообщении ведомства, в провинции Анталья автобус, перевозивший более 20 российских туристов в аэропорт, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перевернулся. Погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них доставлены в реанимацию. Все пострадавшие получают медпомощь в местных больницах. К месту аварии выехал консульский работник. По информации турфирмы «Интурист», все туристы застрахованы. Генконсульство России в Анталье открыло горячую линию: +90 (541) 417 87 78.

Власти Самарской области выясняют фамилии и имена погибших и пострадавших в ДТП в Турции, чтобы оказать им всестороннюю помощь. Об этом в своем «Инстаграме» сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.