МЧС сообщает о почти 70 домах, пострадавших от урагана в городе Андреаполе Тверской области

От ветра порывами до 25 м/с произошло падение деревьев на дорожное полотно и жилые дома. Повреждены ЛЭП, нарушено электроснабжение. Ранее сообщалось , что ураган в Тверской области повалил не менее 90 деревьев, пострадали 11 человек, двое погибли.