Минздрав держит на контроле оказание помощи туристам, пострадавшим в ДТП в Турции

Как сообщила пресс-служба ведомства, в провинции Анталья автобус, перевозивший более 20 российских туристов в аэропорт, попал в аварию. Три человека погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации. Туристы собирались вылететь вечерним рейсом в Самару.