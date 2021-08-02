Врач-нейрохирург и депутат Горсовета Красноярска рассказал о проблемах с медицинскими инструментами в местной больнице

Врач-нейрохирург и одновременно депутат Горсовета Красноярска Игорь Гринев в эфире местного телевидения рассказал об огромных проблемах с медицинскими инструментами в местной больнице скорой помощи. Гринев утверждает, что неоднократно критиковал власти и по другим вопросам, а в прошлом году даже поступила прямая команда уволить его из больницы. В самой больнице обвинения врача отвергают.