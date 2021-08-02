Алешковский объяснил, почему проект «Жизнь человека» закрыл конкурс журналистских грантов имени Павленко

МОСКВА. 2 августа. Проект «Жизнь человека» принял решение о закрытии конкурса журналистских грантов имени онколога Андрея Павленко, в рамках которого каждый месяц финансировали журналистские проекты об онкологии. Как объяснил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский, это было связано с недостаточным числом качественных заявок.

«Когда Андрей умер, мы придумали этот проект, как возможность продлить память о нем. Мы поставили такую высокую планку для того, чтобы принимать проекты, но, к сожалению, на конкурс не поступило достаточного количества заявок, поэтому нам пришлось закрыть, чтобы быть честными перед Андреем и его семьей», — рассказал он.

По словам М.Алешковского, все деньги, собранные на странице проекта, направят семье Андрея Павленко.

В телеграм-канале проекта «Жизнь человека» авторы поблагодарили всех за поддержку и отметили, что продолжат рассказывать об Андрее Павленко и хранить о нем память.